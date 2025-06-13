Деяким українцям зарахують додаткові кілька місяців до стажу. За яких обставин

Щоб визначити, чи зараховується цей період у стаж, потрібно знати, чи сплачуються страхові внески

Українки мають право на додаткові кілька місяців стажу за період декретної відпустки, якщо під час нього вони або за них сплачували страхові внески.

Як пояснили у "На пенсії", жінка має право на 126 календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — 70 днів до пологів і 56 днів після них. У разі складних пологів або народження двійні чи більшої кількості дітей, тривалість відпустки може бути збільшена до 140 або навіть 180 днів.

Упродовж цього періоду жінці надається фінансова допомога від Фонду соціального страхування, яка становить 100% середньої заробітної плати. Цей період повністю входить до страхового стажу.

Після завершення цієї відпустки жінка має право оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

📌 Що враховується у страховий стаж:

До 2004 року до стажу автоматично зараховувався час, коли мама доглядала за дитиною до 3 років, навіть якщо вона не працювала. Якщо ж працювала, то стаж зараховується по трудовій книжці;

Після 2004 року стаж враховується лише тоді, коли:

сплачувалися страхові внески, якщо жінка працювала,

або вона офіційно отримувала державну допомогу по догляду за дитиною, що фіксується в реєстрі застрахованих осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим трудовий стаж відрізняється від страхового.