Червона риба не по кишені? Якими продуктами її можна замінити

Якщо купити замість червоної риби скумбрію, то можна суттєво зекономити

Червона риба — один із найпопулярніших продуктів, однак у 2025 році її вартість на прилавках тримається на досить високому рівні. Через це багато споживачів шукають більш доступні замінники, які мають майже таку саму користь.

"Телеграф" розібрався, які більш дешеві продукти можна купити замість червоної риби та отримати не менше користі. Ці продукти не будуть схожі на червону рибу на смак, але в них будуть ті ж поживні речовини.

Наприклад "АТБ" пропонує купити червону рибу за 199,90 гривень по акції, замість 315,40 гривень. В упаковці 210 грамів.

Що можна купити замість цієї риби

Найперше, на що варто звернути увагу — скумбрія. Вона має подібну жирність до лососевих, містить омега-3 кислоти й легко готується. Її можна солити, запікати або коптити. Ціна на неї у "АТБ" складає 132,40 гривень (320 грамів).

Ще один варіант — оселедець. Цей продукт не лише доступний, а й поживний. У ньому також багато корисних жирів, а способів приготування безліч — від класичного засолювання до запікання. Її у "АТБ" можна купити за 237,99 гривні 300 грамів.

Якщо ж ви шукаєте економніші джерела білка, підійдуть хек або минтай — менш жирні, але дешеві та корисні. За хек у "АТБ" можна віддати 272,99 гривні (1 кг). Тим часом минтай в "Сільпо" коштує 164,0 гривень (1 кг).

А для тих, хто вживає червону рибу саме через вміст білка — її цілком можуть замінити яйця або курятина. Найдешевші яйця у "АТБ" можна придбати за 59,90 гривень, а філе курятини — 226,99 гривні за кіло.

Якщо важливі саме омега-3 кислоти, зверніть увагу на насіння льону та чіа — це рослинна альтернатива з корисним складом. Вони коштують 13,40 гривень за 100 грамів та 117,0 гривень за 250 грамів відповідно.

Отже, є досить багато продуктів, якими можна замінити червону рибу, хоча є ті, які точно не матимуть смаку риби, але матимуть необхідні поживні речовини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, популярний продукт може рости в ціні через дефіцит.