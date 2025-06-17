Забудьте про одну звичку і зможете оновити ремонт вдома
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Щоденна звичка забирає з вашого гаманця майже 20 тисяч
Якщо протягом року щодня не купувати каву по 50 гривень, можна заощадити значну суму гривень. На неї вже цілком реально зробити невеликий, але помітний ремонт у квартирі.
Що можна купити у квартиру, щоб освіжити ремонт в ній, попередньо накопичивши грошей за допомогою економії, проаналізував "Телеграф".
Якщо щодня не пити каву по 50 гривень в кав'ярні, а відкладати їх, то вже через рік можна отримати 18 250 гривень. Ці кошти можна витратити на будь-що, включно на ремонт.
Що реально купити в межах цього бюджету:
Оновити частину меблів або побутової техніки
- Кухонний стіл + стільці. В "Епіцентрі" найдешевший стілець можна купити за 510 гривень, а стіл — 1355 гривень;
- Стіл для роботи + офісне крісло. Найнижча ціна на стіл складає 1689 гривень, а на крісло — 1118 гривень;
- Холодильник бюджетного класу. Можна взяти за 8000 гривень;
- Сучасний змішувач (за 403 гривні), умивальник (979 гривень) або мийку (835 гривень).
Косметичний ремонт кімнати
- Фарба/шпалери – 395,10 гривень за 5 літрів та 115 гривень за 10 метрів;
- Підлога (ламінат або лінолеум) – від 316,15 гривні та 220 гривень за метр квадратний.
Освітлення та електрика
- Світильники, люстри, бра. На них можна витратити від 150 і 340 гривень;
- Замінити розетки, вимикачі, дроти. Якщо у квартирі чи будинку до 15 розеток, то на них ви витратите до 416 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оновити квартиру за два вихідних з бюджетом в 5 тисяч.