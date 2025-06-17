Забудьте про одну звичку і зможете оновити ремонт вдома

Щоденна звичка забирає з вашого гаманця майже 20 тисяч

Якщо протягом року щодня не купувати каву по 50 гривень, можна заощадити значну суму гривень. На неї вже цілком реально зробити невеликий, але помітний ремонт у квартирі.

Що можна купити у квартиру, щоб освіжити ремонт в ній, попередньо накопичивши грошей за допомогою економії, проаналізував "Телеграф".

Якщо щодня не пити каву по 50 гривень в кав'ярні, а відкладати їх, то вже через рік можна отримати 18 250 гривень. Ці кошти можна витратити на будь-що, включно на ремонт.

Що реально купити в межах цього бюджету:

Оновити частину меблів або побутової техніки

Кухонний стіл + стільці. В "Епіцентрі" найдешевший стілець можна купити за 510 гривень, а стіл — 1355 гривень;

найдешевший стілець можна купити за 510 гривень, а стіл — 1355 гривень; Стіл для роботи + офісне крісло. Найнижча ціна на стіл складає 1689 гривень, а на крісло — 1118 гривень;

Холодильник бюджетного класу. Можна взяти за 8000 гривень;

Сучасний змішувач (за 403 гривні), умивальник (979 гривень) або мийку (835 гривень).

Косметичний ремонт кімнати

Фарба/шпалери – 395,10 гривень за 5 літрів та 115 гривень за 10 метрів;

Підлога (ламінат або лінолеум) – від 316,15 гривні та 220 гривень за метр квадратний.

Освітлення та електрика

Світильники, люстри, бра. На них можна витратити від 150 і 340 гривень;

Замінити розетки, вимикачі, дроти. Якщо у квартирі чи будинку до 15 розеток, то на них ви витратите до 416 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оновити квартиру за два вихідних з бюджетом в 5 тисяч.