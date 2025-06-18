Мед, фініки, стевія і не тільки. Які є більш корисні замінники цукру для вашого раціону

Є п'ять продуктів, які можна вживати замість звичайного цукру

Цукор вживає майже кожен, додаючи до гарячих напоїв зранку чи під час приготування десертів. Однак якщо ви більше не хочете їсти цей продукт, то є альтернативи, які можуть не лише зберегти приємний смак у стравах, а й бути більш корисними.

Деякі замінники цукру є дорожчими, але якщо головна мета є збереження користі та більш-менш смаку, то можна почати зі стандарту — меду. Про інші продукти нижче написав "Телеграф".

Варто нагадати, що наразі середня ціна на 1 кілограм цукру складає 34,02 гривні, за даними Мінфін. За місяць він здорожчав на 0,50 гривень.

Цукор за місяць здорочжав на 50 копійок

Чим більш корисним можна замінити цукор

Одним із найпопулярніших природних підсолоджувачів залишається мед. Наприклад в "Сільпо" найдешевший півкілограмовий мед можна купити за 84,99 гривні.

Фініки або фінікова паста — ще один смачний і поживний варіант. Вони підходять як замінники солоденького. Ціни в "Сільпо" на фінік стартують від 34,99 гривні за 150 грамів.

Для тих, хто слідкує за калоріями або має діабет, хорошим варіантом стане стевія — рослинний замінник, який у сотні разів солодший за цукор, але не містить калорій. За 400 грамів продукту в "Сільпо" потрібно буде віддати 134,0 гривень — це найвигідніша пропозиція.

Можна ще подумати над кленовим сиропом, але і він дешевим точно не буде. За 250 мл в "Сільпо" потрібно заплатити щонайменше 309,0 гривень. Тим часом з кокосовим цукром гаманці схуднуть на 199 гривень (250 грамів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими продуктами можна замінити твердий сир.