На старість вистачить? Скільки назбирається доларів, якщо почати відкладати з 20 років

Варто почати відкладати кошти вже зараз

Накопичити значну суму доларів можна, якщо щомісяця з 20 років відкладати по 10% від зарплати. За таких умов можна назбирати капітал або фінансову подушку.

Скільки можна назбирати, якщо просто щомісяця відкладати фіксовану суму в 10% від своєї зарплати протягом 40 років, порахував "Телеграф". Візьмемо до прикладу, що щомісячний дохід українця складає 15 000 гривень.

Якщо відкладати по 1 500 гривень щомісяця, тобто 10% з 15 000 гривень, протягом 40 років (з 20 до 60 років) без вкладень (депозит тощо), то загальна сума накопичень становитиме близько 720 тисяч гривень. Обмінюючи цю суму на долари за курсом продажу в 41,55 гривні 18 червня 2025 року, можна отримати 17 329 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якщо відмовитися від щоденної кави за 50 гривень протягом року, можна зекономити значну суму. Її цілком вистачить на невеликий, але помітний ремонт у квартирі — оновити меблі чи побутову техніку, зробити косметичний ремонт або придбати нове освітлення чи електрику.