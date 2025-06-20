Не ганяйте на таксі і зможете відпочити в Італії. Скільки можна заощадити за рік

Ця послуга забирає з гаманців до 55 тисяч гривень

Щоденні поїздки на таксі можуть здаватися зручними, особливо коли поспішаєш або не хочеться мерзнути на зупинці. Але ця наче непомітна звичка витягує з вашого гаманця "поїздку на море".

Вартість такси в регіонах країни абсолютно різна і може рости під час попиту, але "Телеграф" взяв середні тарифи — від 50 до 150 гривень. Ми порахували, скільки можна зекономити на поїздках за один рік, якщо користуватись послугами щодня або п'ять днів, коли зміна 5 на 2.

Якщо користуватись таксі щодня, тобто вранці на роботу і ввечері додому, то за рік витрати можуть сягнути від 18 250 до 54 750 гривень. І це лише за умови двох поїздок в день. Якщо ж їх більше — сума зростає ще відчутніше.

Коли ваш графік складає 5 робочих днів та 2 вихідних, тоді витрати сягатимуть від 13 000 до 39 000 гривень.

Ці кошти можна витратити на поїздку на море, наприклад до Чорногорії на 5-6 днів, або взяти щось дорожче, і махнути, наприклад, до Італії на 5 днів.

Скільки потрібно віддати за подорож до Чорногорії на 5-6 днів

Скільки потрібно віддати за подорож до Італії на 5 днів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна швидко назбирати доларів, щоб купити авто.