Всього по 40 гривень в день, і будинок біля моря ваш. Скільки потрібно відкладати

Накопичувати прийдеться довго

Якщо щодня відкладати приблизно по 40 гривень, то на пенсії можна буде відпочивати у власному будинку біля моря. Хоч відкладати знадобиться досить довго, але якщо це ваша мрія, то вона того варта.

"Телеграф" проаналізував, по якій комфортній сумі можна відкладати вдень або в місяць, аби на пенсії придбати собі маленький будинок, наприклад, в Одеській області. Пошукавши на сайті "OLX", ми знайшли будиночок в 30 метрів квадратних на причалі за 542 350 гривень.

Біля моря можна купити маленький будинок

Біля моря можна купити маленький будинок

Щоб купити його, потрібно робити щоденне заощадження у розмірі 37,18 гривні (Наприклад, приблизна вартість кави). За 365 днів можна назбирати 13 570 гривень. Якщо підтримувати цю звичку протягом 40 років, тобто почати відкладати із 20 і завершити в 60 років, то сума накопичення становитиме 542 800 гривень.

Якщо переводити 542 350 гривень в долари, то наразі це 13 000 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки назбирається доларів, якщо почати відкладати з 20 років. Сума точно становитиме понад десять тисяч доларів.