Теж корисно і не так дорого. Яка є альтернатива горіхам

Є чотири більш дешеві замінники суміші горіхів

Горіхи — це один із найцінніших суперфудів у щоденному раціоні, адже вони багаті на мікроелементи, такі як білок, корисні жири, вітамін E тощо. Однак їх ціна "кусається".

"Телеграф" вирішив дізнатись, чим не менш корисним можна замінити суміш горіхів, аби трошки зекономити. Наразі ціни на популярні суміші горіхів (150 грамів) починаються від 65,24 гривні, як пропонує "Сільпо". Водночас 250 грамів можна взяти за 85,14 гривні.

Що купити замість горіхів і трошки зекономити

Серед найкращих замінників називають насіння соняшника — воно в кілька разів дешевше за горіхи, але має схожий склад вітамінів. Найдешевшу пачку в "Сільпо", де буде 150 грамів, можна взяти за 37,99 гривні.

Ще один доступний варіант — арахіс. Він багатий на білок і здорові жири, ідеально підходить для перекусів або приготування арахісової пасти. За 100 грамів потрібно заплатити 19,90 гривень.

Не менш корисним є кунжут, зокрема у вигляді пасти тахіні — це джерело кальцію, заліза та жирних кислот. Його легко додавати в соуси або намазки. 150 грамів в магазині коштують 47,29 гривні.

Для тих, хто слідкує за здоров’ям серця, підійде льон. Він багатий на омега-3 та клітковину, а коштує 28,99 гривні (250 грамів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, є п'ять продуктів, які зможуть замінити хліб.