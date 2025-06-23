Забудьте про цю звичку і скоро зможете купити телевізор. Де вдасться зекономити

Треба на чомусь економити, аби придбати те, що потрібно

Купити телевізор можна, якщо забути про одну популярну звичку, яка є майже у кожного — поїсти в кафе чи ресторані в обід протягом понеділка-п'ятниці. Наче це і не суттєва витрата, але в місяць можна значно заощадити.

Відповідно до пропозиції в Rozetka, українці можуть купити собі популярний телевізор від Samsung з діагоналлю екрана в 43". Його цінник стоїть в 12 тисяч гривень. Ці кошти можна зібрати, якщо припинити купувати каву, сендвіч, смузі, булочку, іноді фастфуд на обіді протягом майже 3 місяців.

Наразі на Samsung діє акція

"Телеграф" взяв середній чек на перекуси в обід у містах України — від 150 до 250 гривень. Це начебто й небагато, але якщо витрачати так щодня, коли ходите на роботу, то вже за 63 робочих днів, якщо в місяць ви працюєте по 21 дню, це обійдеться у:

150 гривень в день × 63 днів = 9 450 грн

250 гривень в день × 63 днів = 15 750 грн

Тож, щоб купити собі телевізор, потрібно протягом трошки більше 2 місяців не купувати фастфуд на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно відкладати, щоб купити будинок біля моря.