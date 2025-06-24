Ви точно будете з MacBook, якщо відмовитесь від однієї щоденної покупки. Про що варто забути

Аби купити щось дороге, потрібно відкладати

Купити MacBook можна без кредитів, додаткової роботи чи лотерей. Іноді достатньо лише забути про одну звичку.

Наприклад, якщо відмовитись від щоденного соку Rich, який продається в червні за середньою ціною в 95,40 гривень. Так звичайний напій, що здається дрібницею, може "з’їдати" велику частину бюджету.

Середня ціна однієї пляшки соку Rich (1 л) — 95,40 гривень. Якщо купувати її щодня — це 2 862 гривень на місяць або 31 482 гривень за 330 днів, тобто це трохи більше 10 місяців. А це вже практично вартість улюбленої моделі MacBook Air на українському ринку.

Згідно з пропозицією на "Rozetka", популярний Ноутбук Apple MacBook Air наразі коштує 31 479 гривень.

Скільки коштує макбук 2020 року

Тож, відмовившись від щоденного соку, вже до кінця одного календарного року можна стати власником новенького Apple MacBook.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 5 речей, які купують всі, а користуються один раз в рік чи навіть більше. Ми розповіли детально, на чому можна значно зекономити. Серед цих предметів є не лише одяг "на знижці".