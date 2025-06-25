В рік на це ви витрачаєте до 9 тисяч. Як швидко зекономити

Ця витрата є дрібною, але за рік забирає до 9 тисяч з гаманця

Щомісяця ми витрачаємо, здається, незначні суми на різні дрібниці, зокрема на перекуси в кафе чи ресторані або підписки на різних цифрових сервісах — Spotify, YouTube, Netflix тощо.

Такі підписки часто купуються за звичкою, але залишаються невикористаними й перетворюються на зайві витрати. "Телеграф" порахував, скільки за місяць та рік можна зекономити без них.

Скільки коштують популярні преміум підписки:

Spotify Premium: від 4,99 долара, що при курсі купівлі готівкового долара 41,69 ₴ (на 25 червня 2025) становить приблизно 209 гривень;

YouTube Premium: від 2,4 долара, тобто близько 100 гривень;

Netflix: від 4,99 євро, що при курсі купівлі готівкового євро в 48,15 гривні становить майже 240 гривень;

PlayStation Plus: від 4,6 долара, або приблизно 192 гривень.

Преміум підписки на популярні цифрові сервіси

Загальна сума непотрібних витрат: 209 гривень (Spotify) + 100 гривень (YouTube) + 240 гривень (Netflix) + 192 гривень (PlayStation) дорівнює 741 гривні щомісяця.

Це звісно не багато, але за рік ця сума збільшується до 8892 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, про що варто забути, аби купити MacBook вже за менше як рік.