Аж на 360 гривень дешевше! Чим можна замінити дорогий вид м'яса

Яловичина по кишені не всім

Коли ціни на продукти невпинно зростають, багато хто шукає бюджетніші альтернативи дорогим продуктам. Одним з таких продуктів є яловичина, деякі частини якої коштують місцями 375 гривень.

Яловичина вважається найдорожчим м'ясом серед популярних, адже гуляш в середньому коштує у червні майже 350 гривень, а ребро — 217 гривень, як йдеться у Міністерстві фінансів України. Тоді як те саме філе курятини — 224,03 гривні за кіло.

Скільки зараз коштує кіло яловичини в магазинах

Проте існує чимало інших продуктів, які можуть замінити яловичину і при цьому зекономити гроші, не втрачаючи харчової цінності.

Чим можна замінити яловичину

Курятина. Куряче філе — класична альтернатива. Містить білок, вітаміни групи B і залізо, хоча трохи менше, ніж у яловичині. Але ціна значно нижча — в "АТБ" можна купити за 223,99 гривні кілограм. Риба (оселедець, скумбрія). Джерело білка та корисних жирних кислот Омега-3. Наприклад, скумбрію в "АТБ" за найнижчою ціною можна взяти в 119,20 гривень (320 грамів), а оселедець — 53,30 гривень (180 грамів). Яйця. Ідеальний продукт для заміни: білок, залізо, вітаміни B12 та D. А ще – яйця більш дешеві й мають довгий термін зберігання. Найнижчий цінник в "АТБ" на десяток стоїть в 59,90 гривень. Сочевиця. Чудова рослинна альтернатива: багато білка, заліза та клітковини. Підійде для супів, рагу та навіть котлет. В "АТБ" на 0,5 кілограмів сочевиці можна витратити щонайменше 55,90 гривень. Червона квасоля. Дешева і поживна: залізо, білок, магній. Можна готувати як гарнір, салати або навіть буріто. Найдешевшу банку у 200 грамів в "Сільпо" можна взяти за 46,29 гривні. Тофу. Білок рослинного походження. Підійде для смаження, запікання або тушкування. Містить кальцій та залізо. В "Сільпо" цей продукт можна взяти за 15,90 гривень (100 грамів). Кіло обійдеться в 159,0 гривень. Гриби (печериці). Ідеальні для рагу, супів чи паст. Найменше за 0,5 кілограма в "АТБ" можна віддати 69,90 гривень.

Тобто якщо взяти найвищу ціну на яловичий гуляш (375 гривень за 1 кг) та найдешевший продукт серед запропонованих, тобто тофу (15,90 гривень за 100 грамів), то різниця складе майже 360 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим набагато дешевшим можна замінити масло.