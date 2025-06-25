Чи можна купити бездротові навушники, не відкладаючи довго кошти
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Більшість користується бездротовими навушниками
Відкладати кошти здається важкою справою. Однак якщо проаналізувати свої витрати й знайти те, на чому можна зекономити, то ви будете у шоку, коли в кінці місяця в гаманці лежатимуть невикористані 7 тисяч гривень.
Відкласти 7 000 гривень за один місяць – більш ніж реально, потрібно лише трохи дисципліни та кілька простих рішень для економії. "Телеграф" написав план, який допоможе зібрати таку суму.
Як накопичити 7 тисяч за місяць
- Відмова від непотрібних підписок. Скасування таких сервісів, як Spotify, YouTube Premium чи Netflix може принести вам близько 700 гривень економії за місяць.
- Менше кави та фастфуду. Замість щоденних лате і бургерів – домашні напої та обіди. Середня економія — 600 гривень.
- Відмова від куріння на місяць. Якщо ви курите пачку сигарет щодня (середня ціна пачки — близько 135 грн), відмова від цієї звички на місяць зекономить вам приблизно 4 050 гривень.
- Продаж непотрібних речей. Старий одяг, техніка або книги, які давно лежать без діла, можуть принести ще мінімум 1 000 гривень.
- Відмова від таксі. Замість щоденних поїздок на таксі – громадський транспорт або прогулянки. Так можна заощадити близько 1 000 гривень за місяць.
На таку суму можна купити новенькі бездротові популярні навушники від Samsung Galaxy. Їх ціна на Rozetka наразі 6 899 гривень. Це непоганий стимул для заощаджень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно відкладати по 40 гривень, аби купити будинок біля моря.