Чи можна купити бездротові навушники, не відкладаючи довго кошти

Більшість користується бездротовими навушниками

Відкладати кошти здається важкою справою. Однак якщо проаналізувати свої витрати й знайти те, на чому можна зекономити, то ви будете у шоку, коли в кінці місяця в гаманці лежатимуть невикористані 7 тисяч гривень.

Відкласти 7 000 гривень за один місяць – більш ніж реально, потрібно лише трохи дисципліни та кілька простих рішень для економії. "Телеграф" написав план, який допоможе зібрати таку суму.

Як накопичити 7 тисяч за місяць

Відмова від непотрібних підписок. Скасування таких сервісів, як Spotify, YouTube Premium чи Netflix може принести вам близько 700 гривень економії за місяць.

Скасування таких сервісів, як Spotify, YouTube Premium чи Netflix може принести вам близько економії за місяць. Менше кави та фастфуду. Замість щоденних лате і бургерів – домашні напої та обіди. Середня економія — 600 гривень .

Замість щоденних лате і бургерів – домашні напої та обіди. Середня економія — . Відмова від куріння на місяць. Якщо ви курите пачку сигарет щодня (середня ціна пачки — близько 135 грн), відмова від цієї звички на місяць зекономить вам приблизно 4 050 гривень.

Якщо ви курите пачку сигарет щодня (середня ціна пачки — близько 135 грн), відмова від цієї звички на місяць зекономить вам приблизно Продаж непотрібних речей. Старий одяг, техніка або книги, які давно лежать без діла, можуть принести ще мінімум 1 000 гривень .

Старий одяг, техніка або книги, які давно лежать без діла, можуть принести ще мінімум . Відмова від таксі. Замість щоденних поїздок на таксі – громадський транспорт або прогулянки. Так можна заощадити близько 1 000 гривень за місяць.

На таку суму можна купити новенькі бездротові популярні навушники від Samsung Galaxy. Їх ціна на Rozetka наразі 6 899 гривень. Це непоганий стимул для заощаджень.

Скільки потрібно віддати за бездротові навушники Samsung Galaxy

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно відкладати по 40 гривень, аби купити будинок біля моря.