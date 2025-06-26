Перевірте свої заначки й позбудьтеся цих купюр: за них уже нічого не купиш

У матеріалі ми розповіли, де можна обміняти старі банкноти та що слід знати тим, хто хоче це зробити

Якщо ви зберігаєте в кишенях, гаманцях або домашніх скарбничках старі банкноти номіналом 100, 200 і 500 гривень — саме час перевірити, чи вони ще дійсні. Ці гроші поступово вилучають з обігу та замінюють на сучасні банкноти з посиленим рівнем захисту.

"Телеграф" розповідає детально, що відомо про ініціативу. Попри те, що цими грошима вже не можна розраховуватись у магазинах чи оплатити послуги, не варто поспішати викидати їх — вони все ще підлягають обміну. Але робити це потрібно у визначених установах.

Отже, вилучатимуть купюри 100, 200 і 500 гривень зразка 2003-2006 років.

Нижче демонструємо зразки обох варіантів купюр:

Купюри, які вже неактуальні

Де можна обміняти старі банкноти та монети?

Найнадійніше — звернутись до регіональних представництв Національного банку України. Також обмін можна провести у низці відділень комерційних банків. Проте варто заздалегідь уточнити, чи саме той банк, до якого ви звертаєтесь, проводить операції з вилученими з обігу грошима. Не всі установи зобов’язані це робити.

У деяких випадках можливий обмін навіть у поштових відділеннях — але лише в період, визначений НБУ. Такий варіант частіше стосується сіл або невеликих міст, де немає банківських відділень.

Що варто знати тим, хто хоче обміняти застарілі гроші?

Не відкладайте обмін: терміни вилучення та прийому старих грошей можуть змінюватись.

Слідкуйте за офіційними оголошеннями НБУ, а також інформацією від банків.

Здійснюйте обмін лише в ліцензованих установах — щоб не потрапити на шахраїв.

Якщо є сумніви щодо вартості банкноти — зверніться до спеціаліста з нумізматики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують вилучити з обігу частину купюр. Водночас для більшості громадян цей процес мине без зайвого клопоту та не вплине на щоденні розрахунки.