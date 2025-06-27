Як на борщі можна зекономити до 6 тисяч і стати власником новенького планшету

Варто передивитись свої щотижневі витрати

Ціни на продукти невпинно ростуть. Ті, що готують страви вдома, значно можуть зекономити, аніж ті, що віддають перевагу напівфабрикатам. На заощаджені кошти можна купити нову техніку.

"Телеграф" вирішили провести власне дослідження і порахувати, скільки коштує класичний червоний борщ, зварений вдома, у порівнянні з цінами популярного готового варіанту від "Галя Балувана".На зекономлені кошти можна купити новенький планшет.

Скільки коштує домашній борщ

Для розрахунку ми взяли типовий набір найбільш дешевих інгредієнтів для борщу на 1 кг готової страви за цінами супермаркету АТБ станом на червень 2025 року. Ось короткий список:

Картопля, буряк, морква, цибуля, капуста, болгарський перець та фрикадельки зі свинячого фаршу;

Томатна паста, сіль, перець горошком, оцет, цукор, лавровий лист, олія;

Петрушка та кріп.

Загальна вартість приготування 1 літру борщу — 104,53 гривні. Це без врахування води, адже у деяких вдома є фільтр, свердловина тощо.

Скільки коштує борщ від Галя Балувана?

На офіційному сайті виробника ціна за літрову упаковку червоного борщу становить 195 гривень (орієнтовно 1 кг за вагою).

Якою вийде зекономлена сума

Економія, якщо готувати борщ вдома, складає 90,47 гривні. Якщо один прийом їжі складає 300 грамів, а ви їсте його 4 рази на тиждень, то на 7 днів потрібно 1,2 літра борщу. У такому випадку тижнева економія — майже 109 гривень.

Тож, якщо готувати борщ вдома, ви зможете заощадити приблизно 109 гривень щотижня навіть при такому скромному споживанні. За рік "під подушкою" назбирається 5 668 гривень.

Якщо трошки додати, то на ці кошти можна купити, наприклад, планшет Lenovo Tab. Згідно з пропозицією від Rozetka, він коштує 5 999 гривень.

На планшет Lenovo у червні 2025 потрібно витрати майже 6 тис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те скільки назбирається доларів, якщо почати відкладати з 20 років.