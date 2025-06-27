Не тільки сметаною чи грецьким йогуртом. Чим можна замінити майонез

Є шість альтернатив майонезу

Ціни на продукти зростають, але це не єдина причина задуматися про заміну популярних соусів. Більшість починають звертати увагу на склад звичних продуктів і шукають більш корисні альтернативи.

Одним із таких продуктів є майонез – смачний соус, який часто містить велику кількість жиру, цукру тощо. "Телеграф" вирішив дізнатись, які є більш корисні замінники майонезу, що можна знайти у будь-якому супермаркеті.

Що можна купити замість майонезу

Грецький йогурт. Ідеально підходить для салатів, соусів та навіть для намазок на бутерброди. Найдешевший йогурт в АТБ можна взяти за 36,70 гривень. В пляшці 230 грамів.

Ідеально підходить для салатів, соусів та навіть для намазок на бутерброди. Найдешевший йогурт в АТБ можна взяти за 36,70 гривень. В пляшці 230 грамів. Сметана. Бюджетний варіант, доступний у кожному магазині. Хороша альтернатива для заправок. В АТБ можна взяти 200 грамів за 22,40 гривень.

Бюджетний варіант, доступний у кожному магазині. Хороша альтернатива для заправок. В АТБ можна взяти 200 грамів за 22,40 гривень. Хумус. Пастоподібний соус з оливковою олією, багатий білками та клітковиною. Можна використовувати для салатів або просто як намазку. В АТБ найдешевшу пляшку хумусу можна взяти за 44,90 гривень. В ній буде 200 грамів.

Грецький йогурт, хумус, соєвий соус

Оливкова олія з лимонним соком. Ідеально для заправки салатів. Пляшку у 250 мілілітрів за найнижчою ціною в АТБ можна купити за 155,70 гривень, а найдешевший лимон — за 99,85 гривні кіло.

Ідеально для заправки салатів. Пляшку у 250 мілілітрів за найнижчою ціною в АТБ можна купити за 155,70 гривень, а найдешевший лимон — за 99,85 гривні кіло. Соєвий соус. Для салатів — саме те, що треба. За 200 мл найдешевшого соусу в АТБ потрібно віддати 36,90 гривень.

Для салатів — саме те, що треба. За 200 мл найдешевшого соусу в АТБ потрібно віддати 36,90 гривень. Гірчично-медовий соус — варіант для м’ясних і овочевих страв. За 100 грамів гірчиці в АТБ найменше можна заплатити 12,20 гривень, а за 250 грамів меду — 61,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити дорогий вид м'яса.