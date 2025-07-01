У вас будуть "зайві" 1200 гривень, якщо одну щомісячну покупку заміните на іншу

Наслідки такої альтернативи ви побачите вже за рік

Зекономити кошти можна на будь-чому, наприклад на щоденній каві, пакетах в магазині чи навіть на книжках. Найдорожчими варіантами є завжди екземпляри у твердій палітурці, а найдешевшими — електронні.

В рік, якщо купувати книжку в електронному варіанті замість у твердій палітурці, можна заощадити до 1200 гривень, передає "Телеграф". Актуальні ціни ми знайшли на Уakaboo.

Скільки можна зекономити на книжках: приклад на "Великому Гетсбі"

Ціни на різні формати культового роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі" на Yakaboo (липень 2025):

Тверда палітурка 260 гривень;

М’яка палітурка 170 гривень;

Електронна версія попереднього видання 160 гривень.

Тобто різниця між твердою палітуркою та м'якою складає 90 гривень, а між електронною версією 100 гривень.

Якщо ви купуєте одну книжку на місяць, то зекономлена сума здається незначною, але в рік вона переростає до 1200 гривень. Ці кошти можна відкласти на щось інше.

Однак сума може бути більшою або меншою, адже все залежить від книжки, яку ви хочете купити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за 6,9 чи 12 місяців стати власником новенького Apple Watch.