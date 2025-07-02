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Ця покупка завжди незапланована, але нею майже не користуються. Яку витрату варто переглянути

Автор
Марина Бондаренко
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Аксесуари для домашнього улюбленця
Аксесуари для домашнього улюбленця. Фото Колаж "Телеграфу"

Це часто купують

Власники котів часто не можуть встояти перед спокусою купити ще одну яскраву іграшку, м’яку лежанку або стильний светрик для свого пухнастого улюбленця. Зоомагазини та онлайн-магазини постійно пропонують нові аксесуари, які виглядають дуже привабливо на фото.

Проте, за статистикою, більшість таких речей залишається майже неторканою і кішки за традицією обирають упакування цих самих товарів — пакети, коробки тощо. Чи варто витрачати гроші на товари, які кіт навіть не помітить, розбирався "Телеграф".

Наприклад в зоомагазині Мasterzoo іграшки для коштів коштують:

Які є іграшки для котів
Іграшки для котиків

Якщо брати лежаночки, то вони можуть коштувати як від 228,65 гривні (матрац для котів), так і до 3010 гривень (будиночок для котів).

Тим часом ціна на дряпки стартує від майже 189 гривень.

Отже, вибір досить різноманітний і кожний похід в зоомагазин може забрати з вашого гаманця кругленьку суму не тільки за їжу. Прослідкуйте за вашим котиком і з'ясуйте, що йому найбільше подобається. Якщо він грається мишками, а м'ячики ігнорує, то краще брати щось схоже на звірят, і ви тоді точно не засмутитеся покупкою.

Зауважимо, що ніхто не пропонує серйозно економити на улюбленцях, але якщо підходити до покупок з холодним розумом, а не тому, що ця річ гарна та "прикольна", то можна суттєво зменшити витрати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви можете зекономити до 1200 гривень, якщо одну щомісячну покупку заміните на іншу.

Теги:
#Іграшки #Заощадження #Котики #Накопичення