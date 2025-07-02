А може ти і сала не їси? 5 замінників, деякі з яких коштуватимуть значно дешевше

Серед альтернатив можете знайти авокадо і горіхи

Сало – продукт, який для багатьох українців є справжнім символом національної кухні. Проте дедалі більше людей відмовляються від його вживання через дієтичні обмеження, медичні показання або воно їм просто не подобається.

Якщо ви теж вирішили виключити сало зі свого раціону, то є декілька гідних йому альтернатив. Про них розповів "Телеграф".

Авокадо

Авокадо містить жири, які підтримують здоров’я серця та нормалізують рівень холестерину. Його можна намазувати на хліб або додавати до салатів. У Сільпо найдешевше авокадо обійдеться в 39,99 гривні за одну штуку.

Горіхи та насіння

Волоський горіх, мигдаль, насіння льону та гарбуза – чудове джерело рослинних жирів та білка. Найменше за мікс горіхів в Сільпо ви віддасте 53,49 гривні. В упаковці 50 грамів.

Рослинні паштети та хумус

Спробуйте паштети чи хумус. Вони чудово замінять традиційне сало на бутерброді. В Сільпо найдешевші такі паштети продають за 98,99 гривні 190 грамів, а хумус — за 42,99 гривні 110 грамів.

Оливкова олія

Для приготування або заправки салатів ці жири – ідеальна заміна сала. Вони багаті антиоксидантами й корисними жирними кислотами. Пляшку за найнижчою ціною в Сільпо можна взяти за 174,0 гривень — в ній 250 мілілітрів.

Риба жирних сортів

Відмінним джерелом корисних жирів є лосось, скумбрія чи оселедець. Вони дають організму омега-3. Кусочки лосося можна взяти за 69,90 гривень (100 грамів), скумбрію за 13,90 гривень (100 грамів), а оселедець за 10,30 гривень (100 грамів).

Нагадаємо, що наразі середня ціна на 1 кілограм сала домашнього складає 243,50 гривень, за даними Мінфін. Водночас сало солоне коштує 264,80 гривень.

Скільки коштує сало

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покласти на бутерброд замість ковбаси.