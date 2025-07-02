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Ви зможете купити Сяомі вже цього місяця, якщо відмовитесь від цих "маленьких радощів"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Купити телефон Xiaomi Новина оновлена 02 липня 2025, 12:49
Купити телефон Xiaomi. Фото Колаж "Телеграфу"

Варто передивитись цю витрату

Дрібні щоденні витрати можуть з’їдати великі мрії. Наприклад, якщо купувати снеки разом з алкоголем, особливо в період відпочинку — у відпустці, на вихідні тощо.

Снеки до пива, чипси, сухарики здаються дрібницею по 50-100 гривень. Проте, якщо поглянути на це з іншого боку, то відмова від них може перетворитися на великий бонус – наприклад, на новенький телефон Xiaomi.

Наразі популярний мобільний телефон Xiaomi коштує 6 499 гривень, як пропонує Rozetka.

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Припустимо, що ви витрачаєте на снеки й пиво в середньому 100 гривень за один раз. Якщо це хоча б двічі на тиждень – це вже 200 гривень, або 800 гривень на місяць.

За який час реально зібрати?

Якщо відмовитися від снеків повністю, то 6 499 гривень можна зібрати за трошки понад 2 місяців. Це за умови, що за один раз ви залишаєте в продуктовому 100 гривень.

У разі, якщо за один раз "вилітає" на снеки та пиво по 150 гривень, то купити телефон вдасться вже через місяць і один тиждень.

Відповідно коли чек на один день виходить по 200 гривень, то 6 499 гривень назбирається за один місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вже цього літа зможете відпочити в пансіонаті і навіть ночувати в люксі, якщо забудете про одну звичку.

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#Телефон #Xiaomi #Накопичення