Цю річ купують часто, але використовують надто рідко. Яку покупку краще обдумати

Деякі з цих покупок майже одразу ховаються у шафу

Є покупки, над якими 100 разів краще подумати, перш ніж придбати. Адже більшість з них використовується 1 раз — блендери, сушарки для овочів, абонементи в спортзал тощо.

Однак є ще одна вкрай сумнівна інвестиція — спортінвентар додому. Це можуть бути гантелі, гумки для фітнесу та навіть бігова доріжка. На Rozetka ми знайшли ціни на найбільш популярні товари.

Що частіше купують

Гантелі

Гантелі 20 кг – 798 гривень;

Комплект Neo Sport 2×8,5 кг – 1549 гривень;

Гантеля з регульованою вагою 5-40 кг — 11 499 гривень.

Фітнес-резинки

Набір 5 шт EasyFit — 355 гривень;

Набір 4 шт гумових петлі-еспандери 2-65 кг 1299 гривень;

Гумова петля-еспандер 15-45 кг — 425 гривень.

Дівчина займається спортом

Бігова доріжка

Бігова доріжка електрична WCG-H101 — 10 498 гривень;

Бігова доріжка TECOFIT Treadmill FN-600 — 14 999 гривень;

Бігова доріжка FitLogic T102E — 12 317 гривень.

Отже, є ті спорттовари, які коштують недорого і, на перший погляд, стануть гарним мотиватором та стартом для домашнього спорту. Однак є ті, що продаються по 10, 15 та вище тисяч гривень і буде шкода, якщо після 2-3 використань просто забути за свою покупку. Тому перед тим, як купувати щось дороге зі спортінвентарю, краще подумати, чи точно вам вистачить сили волі, аби займатись вдома.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви зможете купити телефон Сяомі вже цього місяця, якщо відмовитесь від цих "маленьких радощів".