Заплатите менше, а пасти отримаєте більше. Чим дешевим можна замінити Nutella

Вам вдасться трошки зекономити, якщо замість нутели купите шоколадні пасти іншого виробника

Nutella — задоволення не з дешевих. Ціна за 500-грамову банку може сягати майже 300 гривень без акції. Якщо вона вам не по кишені, то є інші пасти, які також будуть смачними й трошки дешевшими.

Наразі півкілограмова пляшка горіхової пасти коштує 259 гривень, але це по акції. Така ціна є в Сільпо.

Скільки коштує 500 грамів Nutella в Сільпо

Яку пасту можна купити замість Nutella і трошки зекономити

Згідно з пропозиціями в Сільпо, більш вигідний продукт можна взяти за 195 гривень. В пляшці Pralinutta з лісовим горіхом 750 грамів.

Ще можна замінити горіховою какао пастою Metro Chef. За 200 грамів потрібно буде заплатити 99,90 гривень, а 750 грамів коштуватимуть 239,90 гривень.

Крім того, зупинити свій вибір можна на шоколадній пасті Millennium Very Peri. За 360 грамів заплатите 178,09 гривень. Якщо порахувати, то 500 грамів, скільки важить Nutella, коштуватимуть 247,35 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим більш дешевим можна замінити популярний продукт — горіхи. Серед альтернатив ви знайдете не тільки насіння соняшника.