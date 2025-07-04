Зможете купити собі монітор "під ялинку", якщо щодня не витрачатиме кошти на одну дрібницю

Передивіться одну витрату

Щоденна звичка "забігти на м’ятний мохіто після роботи" може здаватися дрібницею. Але якщо припинити витрачати на це кошти, то ви вже через 6 місяців зможете купити монітор.

Наразі найпопулярніша модель монітора коштує майже 12 тисяч гривень — Монітор 27" MSI MAG. Така ціна є в Rozetka, передає "Телеграф".

Скільки коштує монітор в липні 2025

Є класичний приклад, як зібрати цю суму якнайшвидше, без сильного навантаження на бюджет. Наприклад зекономити на популярний літньому напою мохіто в кав’ярнях, який коштує в середньому 70 гривень. Він не здається надто дорогим: освіжає, підіймає настрій, додає енергії. Але якщо порахувати витрати за місяць, то лише на мохіто йде понад 2 000 гривень. А за 172 дні, тобто майже пів року, ця сума вже дорівнює 12 000 грн. Саме стільки коштує якісний монітор для роботи, навчання або геймінгу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви зможете купити новенький телефон Сяомі з магазину вже цього місяця, якщо відмовитесь від деяких "маленьких радощів", зокрема від щоденної кави та солоденького до неї.