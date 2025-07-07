Тунець не по кишені? Є риба, кіло якої коштує втричі дешевше

Кіло тунця місцями може коштувати майже 480 гривень

Ціни на тунця в українських магазинах досить високі. У такому випадку можна купити інші види риб.

Наразі ціна на свіжий тунець складає 47,90 гривень за 100 грамів, за даними магазину Сільпо. Відповідно 1 кілограм коштує 479,0 гривень.

Яка ціна на тунець в Сільпо 7 липня

Що купити замість тунця

Сайру (консервовану). Можна їсти разом з крупами або додавати у салат. Має схожий смак і м’яку текстуру. У Сільпо за 230 грамів консерви ви віддасте 144,0 гривень;

Можна їсти разом з крупами або додавати у салат. Має схожий смак і м’яку текстуру. У Сільпо за 230 грамів консерви ви віддасте 144,0 гривень; Скумбрію (свіжу або консервовану). Жирніша, але багата омега-3. Її можна запікати або смажити. За свіжу тушку в Сільпо ви віддасте 129 гривень (1 кілограм);

Жирніша, але багата омега-3. Її можна запікати або смажити. За свіжу тушку в Сільпо ви віддасте 129 гривень (1 кілограм); Горбушу (свіжу чи консервовану). Має ніжну структуру і смак, схожий на тунця. В Сільпо найдешевша свіжа риба коштує 249 гривень 1 кілограм;

Має ніжну структуру і смак, схожий на тунця. В Сільпо найдешевша свіжа риба коштує 249 гривень 1 кілограм; Сардину (в олії чи томаті). Сардини в олії в Сільпо коштують 194,0 гривень за кіло, а в томаті — 55,99 гривні за 240 грамів;

Сардини в олії в Сільпо коштують 194,0 гривень за кіло, а в томаті — 55,99 гривні за 240 грамів; Минтай або хек. За один кілограм минтаю в Сільпо потрібно віддати 164,0 гривень, а за хек — 199,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 альтернативних продуктів, якими можна замінити сало.