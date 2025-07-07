Відмовтеся від цього напою і вентилятор ваш. Про що варто забути

Спека вже в Україні

Літо у самому розпалі, а з ним — і пекуча спека. Отже, саме час купувати кондиціонер або більш бюджетний варіант — вентилятор.

Вентилятор можна купити одразу, але деякі не мають можливості за один раз витягнути зі свого бюджету кругленьку суму за техніку або просто не знають, на яких покупках можна зекономити.

Популярні вентилятори в Ельдорадо наразі коштують 2 та 3 тисячі гривень.

Які є вентилятори в Ельдорадо

Зекономити до 2 чи 3 тисяч гривень можна, наприклад, якщо два місяці не купувати майже 2-літрову Coca-Cola по в середньому 55 гривень на день.

55 гривень на день здаються дрібницею, але за 60 днів це вже 3 300 гривень. І цього цілком вистачить, щоб придбати сучасний настільний або напільний вентилятор з кількома режимами охолодження. Для цієї покупки не прийдеться навіть брати розстрочку чи кредит.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви зможете оновити меблі у спальні вже скоро, якщо дотримуватиметесь однієї звички.

А якщо щодня не витрачатимете кошти на одну дрібницю, то "під ялинку" купите собі монітор.