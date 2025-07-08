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Не купуйте каву двічі на день і кавова машина ваша. За скільки вдасться зібрати кошти

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Кавова машина
Кавова машина. Фото Колаж "Телеграфу"

Передивіться свої витрати

Любителі кави витрачають на напій десятки гривень щодня, не помічаючи, як з кишені зникають великі суми. Якщо зекономити ці кошти, то можна придбати свою власну кавомашину.

Наразі популярна кавомашина коштує майже 24 тисячі гривень. Згідно з пропозицією на Rozetka.

Купити кавомашину в Rozetka
Кавомашина

Її можна купити, якщо ви щодня не витрачатимете кошти на 2 кави в кав'ярнях. Уявімо, що ви щодня купуєте дві порції кави по 50 гривень — це 100 гривень на день. Якщо відмовитись від цього задоволення або бодай тимчасово скоротити його, то заощадження на каві стають дуже відчутними. За один місяць зекономлена сума виходить в 3 тисячі гривень, а 24 тисячі гривень вдасться зібрати за 8 місяців.

Таким чином ви зможете насолоджуватись кавою вдома і ціна на неї буде значно меншою. Крім того, ви самостійно контролюватимете якість зерна, інтенсивність смаку та навіть творити нові рецепти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зможете оновити меблі у спальні вже скоро, якщо дотримуватиметесь однієї звички, яка трошки скоротить ваш бюджет на місяць.

Теги:
#Кава #Накопичення #Домашня