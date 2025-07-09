Вже скоро у вас буде власний кондиціонер, якщо вже зараз почнете економити на цьому

Ціни на кондиціонери трошки "кусаються"

В Україну увірвалась спека, яка вирує як на вулиці, так і в кімнаті. Щоб охолодити оселю можна використати різні методи, включно кондиціонер. Однак якщо у вас його немає, а брати кредит не хочеться, то можна зекономити трошки грошенят, передивившись одну щоденну витрату.

Є нестандартний спосіб зекономити — просто відмовитися від щоденних холодних напоїв у кав’ярнях. Як з’ясувалося, така звичка може щоденно "з’їдати" 160 гривень, а це — майже 15 000 гривень за три місяці.

Наразі популярний кондиціонер на Rozetka коштує майже 15 тисяч гривень. У комплекті йтимуть одразу кронштейни для кріплення.

Якщо ви почнете економити на напоях по в середньому 160 гривень (коли питимете по 2 напої за добу), то за 3 місяці вам вдасться зібрати на кондиціонер.

Зауважимо, що ви точно не зможете купити кондиціонер до кінця літа, але він вже буде готовий до використання на наступний сезон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки вдасться зібрати кошти на кавомашину, якщо не купувати каву двічі на один день.