За жменьку фісташок - 140 гривень. Які замінники коштують набагато дешевше

За кіло фісташок місцями потрібно віддати аж майже 1400 гривень

Фісташки коштують не дешево і для багатьох цей смачний горіх став недоступним делікатесом. Проте існують бюджетні замінники, які не поступаються смаком, поживністю і навіть користю для здоров’я.

За 100 грамів фісташок, наприклад в Сільпо, потрібно заплатити 139 гривень. Відповідно 1 кілограм коштуватиме вам 1390 гривень.

Чим більш дешевим можна замінити фісташки

Арахіс — найдоступніший варіант. Має схожу текстуру, багатий на білок та жири. Він може бути смажений та зі сіллю, як і фісташки. 100 грамів в Сільпо коштують 22,90 гривень;

— найдоступніший варіант. Має схожу текстуру, багатий на білок та жири. Він може бути смажений та зі сіллю, як і фісташки. 100 грамів в Сільпо коштують 22,90 гривень; Насіння соняшника — ідеально підходить як снек, містить багато магнію, цинку та заліза. За пачку в 100 грамів в Сільпо ви віддасте 27,99 гривні;

— ідеально підходить як снек, містить багато магнію, цинку та заліза. За пачку в 100 грамів в Сільпо ви віддасте 27,99 гривні; Кеш’ю — дещо дешевший, ніж фісташки, але теж м’який, солодкуватий і поживний. Чек за 100 грамів вийде в 84,90 гривень. Така ціна наявна в Сільпо;

— дещо дешевший, ніж фісташки, але теж м’який, солодкуватий і поживний. Чек за 100 грамів вийде в 84,90 гривень. Така ціна наявна в Сільпо; Соєві боби — ще один багатий білком продукт. Їх можна обсмажити в хрусткому паніруванні. За 400 грамів продукту в Сільпо ви заплатите 174,0 гривень.

Який вигляд мають соєві боби (едамамі)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим значно дешевшим можна замінити креветки.