Всього по 25 гривень на день і робот-пилосос ваш. Коли ви його купите

Актуальні цінники є на Rozetka

Назбирати н-суму коштів можна на будь-що, наприклад на кавову машину чи робот-пилосос, який допоможе прибрати дрібне сміття вдома. Необхідну суму можна накопичити, якщо щодня економити на деяких незначних покупках.

Наразі популярний робот-пилосос на Rozetka коштує майже 4500 гривень. Він є у двох кольорах — білий та чорний.

Ви зможете накопичити цю суму вже через шість місяців, без сильного навантаження на ваш бюджет. Для цього щодня потрібно відкладати по 25 гривень або щомісячно по 750 гривень, але за умови, що в місяці 30 днів. Наразі на 25 гривень можна купити 1500 мілілітрову мінеральну воду Моршинської.

Крім того, якщо відмовитись від популярного літнього напою мохіто в кав’ярнях, то вже ближче до Нового року можна буде придбати новенький монітор з магазину за майже 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви зможете оновити меблі у спальні вже скоро, якщо дотримуватиметесь однієї звички. Ви купите одразу цілий комплект нових меблів — ліжко, стіл, крісло, тумбу та комод.