Менше ніж через пів року ви зможете купити холодильник. Забудьте лише про одну звичку

Щоденна економія збереже значну суму

Відмова від звички купувати щодня пачку цигарок може стати не тільки користю для здоров’я, а й суттєвою економією. На ці кошти можна придбати будь-що, наприклад путівку на відпочинок в пансіонат або техніку додому, зокрема холодильник.

Наразі популярний холодильник в Comfy можна взяти за 18 200 гривень. Він високий та місткий.

Холодильник

Купити холодильник за 18 200 гривень можна, якщо щодня економити по 135 гривень. Стільки в середньому коштує одна популярна пачка цигарок. Ви зможете назбирати таку суму за приблизно 135 дні (близько 4,5 місяців). Це означає, що менше ніж за пів року можна дозволити собі необхідну побутову техніку, просто відмовившись від однієї шкідливої звички.

Тож, такі маленькі, але регулярні заощадження допомагають покращити фінансовий стан. Крім того, відмовляючись від цигарок, можна не лише подбати про здоров’я, а й швидко накопичити на потрібну річ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви зможете відпочити чотири доби в Одесі, якщо протягом одного місяця економитиме на одній, з першого погляду, незначній звичці.