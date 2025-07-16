Ви навіть не здогадуєтесь. Чим холоденьким можна замінити морозиво
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Є шість смачних альтернатив
Спека не відпускає, а бажання освіжитися стає дедалі сильнішим. Морозиво — класичний вибір у спекотні дні, та іноді хочеться чогось легшого, менш калорійного або просто іншого.
Є чимало смачних і холодних альтернатив, які зможуть замінити морозиво. Про них розповів "Телеграф".
Холодні альтернати морозиву:
- Сорбет — заморожений десерт, який готують із фруктового або ягідного пюре, соку і цукру, без додавання молочних продуктів. Цей продукт в Сільпо можна взяти за найнижчою ціною в 45,19 гривні. В пачці 80 грамів;
- Заморожений йогурт — інша версія морозива. За 13,99 гривні можна взяти 115 грамів;
- Заморожений смузі у формі ескімо. Його можна заздалегідь купити в магазині. За 25,29 гривні можна взяти 0,2 літра;
- Заморожені ягоди — смачна й корисна закуска. Найдешевшу ягоду, а саме полуницю, можна купити за 21,90 гривень. Ви візьмете 100 грамів;
- Фруктовий лід із натурального соку — проста класика. Найдешевший продається за 29,19 гривні — в упаковці 70 грамів.
- Заморожені кубики кави чи соку — як смаколик або додавати у воду. Можна купити, наприклад, розчинну каву. Один стік продається за найнижчою ціною в 5,49 гривні. А щодо соку, то маленький найдешевший можна купити за 14,59 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим більш корисним і не менш смачним можна замінити шоколад.