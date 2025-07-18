Щоденна кава - це ваш вентилятор. Коли ви зможете його купити, якщо почнете економити

Вентилятор врятує вас у спеку

Літо цього року дуже спекотне, і багато українців відчувають потребу в елементарному охолодженні — хоча б у вигляді вентилятора. Та навіть на таку порівняно недорогу річ іноді не можливо виділити кошти з бюджету.

Наразі напільний вентилятор можна взяти за 2200 гривень, адже на нього в Rozetka діє акція. Його звичайна ціна складає 3200 гривень.

Скільки коштує вентилятор

Якщо ви вирішили купити цей вентилятор, але "зайвих" коштів немає, то варто передивитись свої щоденні витрати на дрібниці, як-от кава "з собою".

Тож, якщо щодня витрачати по 100 гривень на дві чашки кави (це в середньому), то вже за 30 днів ця сума сягне 3000 гривень. Якщо каву купують трохи дорожче або додатково беруть щось до неї, тоді виходить і більше. Але це значно перевищує повноцінну вартість сучасного вентилятора середнього класу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що менше ніж через пів року ви зможете купити холодильник на кухню, якщо забудете лише про одну звичку. І тут мовиться не про щоденну каву або таксі до роботи та назад.