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Ви зможете відпочити на Закарпатті через місяць, якщо почнете відкладати гроші вже зараз

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Відпочинок на Закарпатті Новина оновлена 23 липня 2025, 15:40
Відпочинок на Закарпатті. Фото Колаж "Телеграфу"

Вже готуйте свої купальники

Якщо мрієте вирватися з міської метушні та зануритися у природу, то це реально вже у наступному місяці. Для цього потрібно лише щодня відкладати одну фіксовану суму.

Всього за 30 днів можна зібрати 4650 гривень. Саме стільки коштує триденна мандрівка до Закарпаття, як йдеться у "Відпочинок на всі 100%", передає "Телеграф".

Скільки коштує відпочити на Закарпатті 3 дні
Відпочинок на Закарпатті

Щоб зібрати потрібну суму, достатньо щодня відкладати по 155 гривень. На ці кошти можна купити 2 енергетичного напою Red Bull по 473 мілілітрів, 2 пачки сиру SERENADA Radamer по 200 грамів або приблизно 1,5 кілограма персиків, згідно з пропозиціями в "АТБ".

Це не вимагає великих зусиль, але дозволить вже через місяць насолоджуватися водоспадами, пам'ятками архітектури, термальними джерелами, місцевою кухнею та природою Закарпаття.

У цю суму також входить:

  • проживання у садибі;
  • екскурсії та відвідування термальних вод;
  • харчування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що накопичити 100 доларів за один місяць можна, якщо ви передивитесь свої щоденні витрати.

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#Відпочинок #Накопичення