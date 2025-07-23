Ви зможете відпочити на Закарпатті через місяць, якщо почнете відкладати гроші вже зараз
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Вже готуйте свої купальники
Якщо мрієте вирватися з міської метушні та зануритися у природу, то це реально вже у наступному місяці. Для цього потрібно лише щодня відкладати одну фіксовану суму.
Всього за 30 днів можна зібрати 4650 гривень. Саме стільки коштує триденна мандрівка до Закарпаття, як йдеться у "Відпочинок на всі 100%", передає "Телеграф".
Щоб зібрати потрібну суму, достатньо щодня відкладати по 155 гривень. На ці кошти можна купити 2 енергетичного напою Red Bull по 473 мілілітрів, 2 пачки сиру SERENADA Radamer по 200 грамів або приблизно 1,5 кілограма персиків, згідно з пропозиціями в "АТБ".
Це не вимагає великих зусиль, але дозволить вже через місяць насолоджуватися водоспадами, пам'ятками архітектури, термальними джерелами, місцевою кухнею та природою Закарпаття.
У цю суму також входить:
- проживання у садибі;
- екскурсії та відвідування термальних вод;
- харчування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що накопичити 100 доларів за один місяць можна, якщо ви передивитесь свої щоденні витрати.