Ви зможете відпочити на Закарпатті через місяць, якщо почнете відкладати гроші вже зараз

Вже готуйте свої купальники

Якщо мрієте вирватися з міської метушні та зануритися у природу, то це реально вже у наступному місяці. Для цього потрібно лише щодня відкладати одну фіксовану суму.

Всього за 30 днів можна зібрати 4650 гривень. Саме стільки коштує триденна мандрівка до Закарпаття, як йдеться у "Відпочинок на всі 100%", передає "Телеграф".

Відпочинок на Закарпатті

Щоб зібрати потрібну суму, достатньо щодня відкладати по 155 гривень. На ці кошти можна купити 2 енергетичного напою Red Bull по 473 мілілітрів, 2 пачки сиру SERENADA Radamer по 200 грамів або приблизно 1,5 кілограма персиків, згідно з пропозиціями в "АТБ".

Це не вимагає великих зусиль, але дозволить вже через місяць насолоджуватися водоспадами, пам'ятками архітектури, термальними джерелами, місцевою кухнею та природою Закарпаття.

У цю суму також входить:

проживання у садибі;

екскурсії та відвідування термальних вод;

харчування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що накопичити 100 доларів за один місяць можна, якщо ви передивитесь свої щоденні витрати.