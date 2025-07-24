Без стресу та навантаження на бюджет. Як назбирати грошенят на дайсон
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Усе залежить від вашого бюджету
Фен Dyson — для когось мрія, але ціна в 25 000 гривень може здаватись захмарною. Його можна купити, якщо достатньо грамотно підійти до розподілення свого бюджету.
Відкладати на дорогу річ можна поступово, без радикальних обмежень у повсякденних витратах. Як назбирати 25 тисяч на дайсон, поділився "Телеграф".
Наразі ціна на популярний фен Dyson на Rozetka складає 24 990 гривень. Він є в чотирьох кольорах, крім синього.
Як назбирати кошти
Відкладати 10% від зарплати
Така сума не створює сильного навантаження і водночас допомагає поступово досягти цілі. Наприклад, маючи дохід у 15 000 гривень, щомісячне заощадження 1 500 гривень дозволить зібрати потрібну суму приблизно за 17 місяців.
Якщо заробіток дозволяє, можна збільшити суму заощадження. При доході 25 000 гривень і щомісячному відкладанні 2 500 гривень на фен Dyson, мрія стане реальністю вже за 10 місяців.
Крім того можна буде відкладати і премії, якщо вони будуть.
А щоб легше контролювати прогрес і не витрачати заощаджене, краще класти ці кошти в окрему коробку чи пляшку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за три місяці купити пилосос.