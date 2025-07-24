Без стресу та навантаження на бюджет. Як назбирати грошенят на дайсон

Усе залежить від вашого бюджету

Фен Dyson — для когось мрія, але ціна в 25 000 гривень може здаватись захмарною. Його можна купити, якщо достатньо грамотно підійти до розподілення свого бюджету.

Відкладати на дорогу річ можна поступово, без радикальних обмежень у повсякденних витратах. Як назбирати 25 тисяч на дайсон, поділився "Телеграф".

Наразі ціна на популярний фен Dyson на Rozetka складає 24 990 гривень. Він є в чотирьох кольорах, крім синього.

Скільки коштує Dyson

Як назбирати кошти

Відкладати 10% від зарплати

Така сума не створює сильного навантаження і водночас допомагає поступово досягти цілі. Наприклад, маючи дохід у 15 000 гривень, щомісячне заощадження 1 500 гривень дозволить зібрати потрібну суму приблизно за 17 місяців.

Якщо заробіток дозволяє, можна збільшити суму заощадження. При доході 25 000 гривень і щомісячному відкладанні 2 500 гривень на фен Dyson, мрія стане реальністю вже за 10 місяців.

Крім того можна буде відкладати і премії, якщо вони будуть.

А щоб легше контролювати прогрес і не витрачати заощаджене, краще класти ці кошти в окрему коробку чи пляшку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за три місяці купити пилосос.