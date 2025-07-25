Якщо хочеться білого крему та ніжного тіста. Що можна купити замість заварного тістечка

Є п'ять десертів, які можуть замінити заварне тістечко

Заварне тістечко — це ніжний десерт із повітряного тіста з кремовою начинкою. Однак якщо хочеться чогось подібного за текстурою, смаком чи зовнішнім виглядом, то є кілька схожих альтернатив.

У разі, коли цього десерту немає в магазині, то можна взяти інший, який буде схожий за м'яким тістом і білою начинкою. "Телеграф" зібрав список солоденького.

Наразі, наприклад у Сільпо, одне заварне тістечко у 25 грамів можна взяти за майже 17 гривень. Ця пропозиція є найдешевшою в магазині.

Скільки коштує тістечко заварне

Що можна купити замість заварного тістечка

Профітролі. Маленькі "родичі" заварних тістечок. Продаються з кремом усередині. Найдешевші в Сільпо можна взяти за 54,99 гривні. В упаковці 160 грамів;

Маленькі "родичі" заварних тістечок. Продаються з кремом усередині. Найдешевші в Сільпо можна взяти за 54,99 гривні. В упаковці 160 грамів; Еклери. По суті, це подовжене заварне тістечко, наповнене зазвичай заварним або вершковим кремом і полите шоколадом. В магазині 180-грамова упаковка коштує 129,0 гривень;

По суті, це подовжене заварне тістечко, наповнене зазвичай заварним або вершковим кремом і полите шоколадом. В магазині 180-грамова упаковка коштує 129,0 гривень; Пончики. Десерти з пишного тіста, часто з кремом усередині, але вони не запечені, а жарені. Найнижча ціна на пончик складає 11,90 гривень. В упаковці 100 грамів;

Десерти з пишного тіста, часто з кремом усередині, але вони не запечені, а жарені. Найнижча ціна на пончик складає 11,90 гривень. В упаковці 100 грамів; Крем-брюле. Хоч і без тіста, але цей десерт має схожу за ніжністю кремову текстуру. За 100 грамів найдешевшого продукту ви віддасте 29,90 гривень;

Хоч і без тіста, але цей десерт має схожу за ніжністю кремову текстуру. За 100 грамів найдешевшого продукту ви віддасте 29,90 гривень; Млинці з кисломолочним сиром. Тонкі, ніжні, з начинкою з кисломолочного сиру. Можуть нагадувати за текстурою та смаком заварне тістечко. В магазині потрібно буде заплатити щонайменше 34,77 гривні за 100 грамів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити шоколад більш корисним і не менш смачним.