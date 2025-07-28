Без навантаження на бюджет. Як швидко зібрати кошти на новенький айфон 16

Його ціна на ринку місцями стоїть близько 40 тисяч гривень

Айфон 16 вже активно продається на ринку України, але його ціна кусається. Деякі магазини продають його за майже 1000 доларів і не всі зможуть одразу віддати таку суму зі свого бюджету.

"Телеграф" вирішив порахувати, скільки знадобиться часу, щоб назбирати цю суму, без сильного навантаження на ваш заробіток. Головне — мати бажання та дотримуватись дисципліни.

Наразі, наприклад в Цитрус, ціна на новенький айфон 16 складає майже 40 тисяч гривень.

Айфон 16

Якщо ставити собі за мету зібрати цю суму за пів року, то доведеться щомісяця відкладати близько 6 700 гривень — для багатьох українців це суттєва частина зарплати. Якщо ж розтягнути цей процес на рік, то сума буде орієнтовно 3 400 гривень щомісяця. За півтора року це може бути приблизно 2 200 гривень на місяць. Проте за цей час ціни на техніку можуть змінитися, а сам айфон 16 може поступитися місцем новішим моделям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на чому можна зекономити, щоб вже скоро можна було відпочити в пансіонаті й навіть ночувати в люксі.