Без навантаження на бюджет. Як швидко зібрати кошти на новенький айфон 16
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Його ціна на ринку місцями стоїть близько 40 тисяч гривень
Айфон 16 вже активно продається на ринку України, але його ціна кусається. Деякі магазини продають його за майже 1000 доларів і не всі зможуть одразу віддати таку суму зі свого бюджету.
"Телеграф" вирішив порахувати, скільки знадобиться часу, щоб назбирати цю суму, без сильного навантаження на ваш заробіток. Головне — мати бажання та дотримуватись дисципліни.
Наразі, наприклад в Цитрус, ціна на новенький айфон 16 складає майже 40 тисяч гривень.
Якщо ставити собі за мету зібрати цю суму за пів року, то доведеться щомісяця відкладати близько 6 700 гривень — для багатьох українців це суттєва частина зарплати. Якщо ж розтягнути цей процес на рік, то сума буде орієнтовно 3 400 гривень щомісяця. За півтора року це може бути приблизно 2 200 гривень на місяць. Проте за цей час ціни на техніку можуть змінитися, а сам айфон 16 може поступитися місцем новішим моделям.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на чому можна зекономити, щоб вже скоро можна було відпочити в пансіонаті й навіть ночувати в люксі.