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Набридли булки? Чим солоденьким можна замінити цей перекус

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Булки
Булки. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед продуктів будуть не тільки фрукти

Солодка булочка давно стала звичним супутником ранкової кави або швидким перекусом протягом дня. Однак якщо вона вже набридла або її просто не хочеться, то можна купити щось інше, але не менш солоденьке.

"Телеграф" зібрав список продуктів, які можна купити замість булочки. Серед них будуть як фрукти, так і печиво.

Серед найкращих замін — фрукти з горішками, вівсяне печиво без цукру, грецький йогурт із медом, або ж чіа-пудинг. Ці варіанти не тільки смачні, а й забезпечуватимуть організм корисними речовинами — білками, клітковиною та повільними вуглеводами.

Якщо ж все-таки хочеться випічки, то можна звернути увагу на мафіни з бананом, вівсянкою, вишнею, сирники без цукру, або цільнозернові тости з медом.

Скільки коштують ці продукти

Найдешевші пропозиції цих продуктів в Сільпо коштують:

Чим замінити булку
Чіа-пудинг, сирники та горіхи

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити чорнослив, якщо не подобається його смак.

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#Ціни #Альтернатива #Булка