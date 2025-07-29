Набридли булки? Чим солоденьким можна замінити цей перекус

Серед продуктів будуть не тільки фрукти

Солодка булочка давно стала звичним супутником ранкової кави або швидким перекусом протягом дня. Однак якщо вона вже набридла або її просто не хочеться, то можна купити щось інше, але не менш солоденьке.

"Телеграф" зібрав список продуктів, які можна купити замість булочки. Серед них будуть як фрукти, так і печиво.

Серед найкращих замін — фрукти з горішками, вівсяне печиво без цукру, грецький йогурт із медом, або ж чіа-пудинг. Ці варіанти не тільки смачні, а й забезпечуватимуть організм корисними речовинами — білками, клітковиною та повільними вуглеводами.

Якщо ж все-таки хочеться випічки, то можна звернути увагу на мафіни з бананом, вівсянкою, вишнею, сирники без цукру, або цільнозернові тости з медом.

Скільки коштують ці продукти

Найдешевші пропозиції цих продуктів в Сільпо коштують:

банани — 6,85 гривні за 100 грамів;

суміш горіхова — 69,99 гривні за 120 грамів;

вівсяне печиво без цукру — 55,99 гривні за 150 грамів;

йогурт і мед — 30,89 гривні за 250 грамів і 7,24 гривні за 20 грамів відповідно;

чіа-пудинг — 37,40 гривень за 100 грамів;

мафіни — 21,99 гривні за 75 грамів;

сирники без цукру — 49,90 гривень за 100 грамів;

цільнозернові тости й мед — 134,0 гривень за 315 грамів і 7,24 гривні за 20 грамів відповідно.

Чіа-пудинг, сирники та горіхи

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити чорнослив, якщо не подобається його смак.