Відмовтесь лише від однієї витрати: за скільки можна назбирати на телевізор

Ви регулярно витрачаєте на цю річ, хоча фактично її не використовуєте

Телевізор — річ недешева, і не кожен може одразу виділити зі свого бюджету значну суму. Однак, якщо трохи зекономити на деяких витратах, назбирати потрібну суму буде вже не так складно.

Наразі телевізор, наприклад на Rozetka, коштує майже 15 тисяч гривень. Це модель від Samsung із діагоналлю екрана 43".

Купити телевізор Samsung

Таку суму можна зібрати, якщо відмовитися від абонемента до спортзалу. Наприклад, якщо він коштує 2000 гривень, згідно з пропозицією на "Рекорд GYM", то вже через 7,5 місяців ви зможете стати власником новенького телевізору. Зауважте, що в ціну абонемента входять 12 занять на місяць із тренером.

Абонемент в спортзал

Втім, є й дешевші варіанти місячних абонементів — зокрема за 750 гривень. Він передбачає 3 відвідування спортзалу на тиждень. Якщо зекономити на ньому, то на телевізор за 15 тисяч гривень доведеться відкладати приблизно 1 рік і 8 місяців.

Абонемент в спортзал

Звісно, здоров’я — на першому місці, але якщо тимчасово перейти на тренування вдома або на свіжому повітрі, то фінансова ціль стане досяжнішою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна назбирати майже 1000 доларів і купити на них новенький айфон 16.