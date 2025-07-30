Теж будуть хрумкими та соковитими. Які страви можуть замінити нагетси

Є як м'ясні, так і рослинні альтернативи

Нагетси давно стали улюбленою стравою багатьох, особливо серед дітей і любителів швидких перекусів. Але якщо вони вже набридли або хочеться чогось іншого, окрім них, то є декілька альтернативних страв.

Домашні варіанти легко приготувати самостійно, або ж купити у найближчому супермаркеті. Список варіантів і цін підготував "Телеграф".

Замість магазинних нагетсів можна приготувати або купити курячі котлетки або м’ясні кульки з фаршу. Їх можна обсмажити й запекти. В цю категорію також можна віднести куряче філе в йогуртовому клярі.

Скільки ці продукти коштують

Якщо купувати їх в АТБ, то за готові курячі котлети ви віддасте 47,50 гривень (500 грамів), за фарш на фрикадельки заплатите 89,90 гривень (500 грамів), а за куряче філе — 235,99 гривні (1 кілограм), хоча останнього продукту поки немає в наявності.

Для тих, хто обирає рослинне харчування, хорошим варіантом стануть овочеві котлети з броколі, кабачка чи моркви, а також фалафель або гриби у паніруванні. Ще можна купити сирні палички.

Яка сума буде в чеку, якщо купувати ці продукти

Якщо брати в Сільпо ці товари, то за 100 грамів броколі ви заплатите 14,90 гривень, за кабачків 3 гривні, а за моркви — 4,82 гривні. Борошно зможете купити за 19,69 гривні (кіло), 240 грамів фалафелі обійдуться вам в 77,99 гривні, 100 грамів печериць в 13,57 гривні, а 270 грамів сирних паличок — у 269,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим солоденьким можна замінити булку.