Не катайтесь на таксі і зможете купити собі фотоапарат. Скільки потрібно економити

Потрібно лише трошки скоротити свої витрати

Щоб назбирати на мрію, можна просто переглянути свої щоденні витрати й зекономити на них. Виявиться, що у більшості з гаманця "вилітає" значна сума, яку можна відкласти.

Навіть звичайна відмова від таксі у робочі дні може принести вам омріяну покупку, наприклад фотоапарат. Скільки доведеться економити на цій послузі, розбирався "Телеграф".

Наразі популярний і більш-менш бюджетний варіант фотоапарата в Rozetka коштує майже 19 500 гривень.

Скільки коштує фотоапарат

Назбирати на нього можна шляхом економії на таксі протягом пів року, якщо поїздка коштує в середньому 100 гривень. Тобто у разі, коли ви не їздитимете на таксі 22 робочі дні й заощаджуватимете по 100 гривень щоразу, то вже через трохи більше аніж пів року зможете зібрати 19 800 гривень.

Отже, навіть найменша звичка, на яку не звертаєш уваги, може стати джерелом заощаджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за тиждень українцям вдасться назбирати 10 доларів, а за пів року ця сума може вирости аж до 240. Ми пояснили, на чому варто зекономити.