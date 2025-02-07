Можна не тільки жити. У Дніпрі здають вбиту комуналку за смішні гроші (фото)

Є приємний бонус і для блекаутів

У Дніпрі здають кімнату у комунальній квартирі. Але можна не тільки жити.

Про це йдеться на сайті купівлі-продажу. Власник зазначає, що в ній також можна зробити, як склад, так і житло.

У приміщенні є електрика, вода та каналізація. Також зазначається, що можливо зробити самостійний ремонт.

Площа кожної кімнати — 18 квадратних метрів. Є також спільні зони, а саме коридор 38 квадратних метрів і санвузол 7 квадратних метрів.

Під час відключень електроенергії у будинку працює водопостачання. Можна з домашніми улюбленцями.

Сусід має власну кімнату та кухню. Вартість оренди — 1500 грн за кімнату.

В оголошенні вказано, що поруч є дитячий садок, школа, ринок, кіоск, лікарня.

Раніше "Телеграф" писав, що нестандартна пропозиція оренди житла з'явилася в Києві поблизу станції метро "Лук'янівська". Власники двокімнатної квартири готові віддати її в безоплатне користування орендарям із золотими руками. Умови доволі прості.