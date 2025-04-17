Неповна зайнятість стане джерелом прибутку: у Дніпрі шукають активних пенсіонерів на цікаву роботу

Для подачі заявки необхідно надіслати резюме з коротким мотиваційним листом

Робота для пенсіонерів нині є актуальною, адже багато з них шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними. До прикладу, у Дніпрі сервіс ЛУН відкрив вакансію фотографа новобудов, де люди можуть із користю прогулятися містом.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Компанія пропонує неповну зайнятість із гнучким графіком та зрозумілими обов’язками.

Що робити на посаді

Шукають людину для регулярної фотозйомки житлових комплексів, що будуються у місті Дніпро та навколишніх населених пунктах. Завдання — фотографувати новобудови з визначених ракурсів щомісяця, слідуючи простим технічним інструкціям.

Для цього не потрібно бути професійним фотографом — головне, щоб руки не тряслися, горизонт був рівним, а будинок — посеред кадру.

Бажано, щоб у пенсіонера був смартфон із якісною камерою (особливо вітається функція ширококутної зйомки) та павербанк, який знадобиться в холодну пору року. Важливо, щоб людина була організованою, сумлінною та налаштованою на довготривалу співпрацю.

Скриншот вакансії

Що пропонує працедавець

Умови праці доволі привабливі:

5–6 робочих днів на місяць;

віддалений формат роботи;

орієнтовно 4–5 годин зайнятості в день;

оплата: 3 500–3 600 грн + компенсація вартості проїзду;

дружня підтримка координатора та чіткі вказівки.

Для подачі заявки необхідно надіслати резюме разом із коротким мотиваційним листом, у якому слід відповісти на 2 запитання: чим вас зацікавила ця вакансія та яку модель телефону ви використовуєте. У темі листа обов’язково вкажіть "Фотограф".

Отже, вакансія фотографа новобудов від ЛУН — це зручний варіант для тих пенсіонерів, хто шукає роботу з гнучким графіком і без значних вимог. Це можливість отримати додатковий дохід, фактично прогулюючись містом.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві пропонують гарну вакансію двірника з прийнятними умовами. Платити обіцяють 10 тисяч гривень.