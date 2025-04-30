Кухня, душ і ліжко — в одній кімнаті. У Дніпрі продають незвичну квартиру за "копійки"

Тут буквально все зосереджено в межах однієї кімнати

В Україні можна знайти житло на будь-який смак і гаманець — від просторих апартаментів до ультракомпактних квартир, де кожен сантиметр має значення. Так, у Дніпрі виставили на продаж нетипову квартиру-студію, яка одразу привернула увагу своєю надзвичайною мобільністю.

Відповідне відео розмістили в місцевому пабліку. Житло площею всього декілька квадратних метрів оцінили в 13 500 доларів або 556 000 гривень.

"Залишилось тільки унітаз прикрутити до табуретки і можна не вставати взагалі", — іронічно прокоментували допис.

За цю суму власник пропонує максимально компактний простір, де буквально все зосереджено в межах однієї кімнати — мініатюрна кухня з плитою та мийкою розташована впритул до ванни. Кожен елемент продумано до дрібниць, аби помістити в кількох квадратних метрах усе необхідне для базового побуту.

Нерухомість, яка вразила соцмережі своїм радикальним підходом до мінімалізму, стала об'єктом численних обговорень. Десятки українців відреагували на оголошення про "оригінальне" житло. Проте цілком можливо, що квартира все ж знайде свого покупця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Запоріжжі пропонують в оренду однокімнатну квартиру за символічну плату — лише 500 гривень на місяць. Однак є одна важлива умова: новим мешканцям доведеться самостійно виконати базовий косметичний ремонт.