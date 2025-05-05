Пеннівайз за кермом? Загадковий "гість" на дорогах Дніпра налякав і розсмішив містян

Українці обурені тим, що такі дії відволікали інших на дорогах

Мешканці Дніпра стали свідками незвичної та дещо моторошної та смішної картини на міських дорогах. Водій білого мікроавтобуса привернув увагу інших учасників руху своїм епатажним виглядом – за кермом автомобіля перебувала людина в масці жахливого клоуна з моторошною посмішкою та білим гримом на обличчі.

Відео незвичайного водія швидко розлетілися місцевими соціальними мережами та пабліками. Така публікація стала популярною і бурхливе обговорення серед користувачів.

"Пеннівайза помітили на дорогах Дніпра. Напевно, їде до Борі розбиратися, що там зі зливостоками", — підписали відео у мережі.

Українці жартували з приводу ситуації, припускаючи, що таке "може одягати ТЦК". А також водій може бути учасник якогось флешмобу. Проте, коментатори все ж таки відзначили, що такий образ може бути не лише несподіваним, але й потенційно відволікаючим для інших водіїв.

Наразі невідомо, ким саме є загадковий водій у масці клоуна та з якою метою він обрав такий образ для поїздок містом. Чи це була разова акція, чи незвичайна манера водіння – залишається загадкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець показав, як гусак щоранку атакує його дорогою на роботу.