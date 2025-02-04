Навіть із килимом на стіні: у Харкові дешево здають "убиту" квартиру (фото)

Квартира знаходиться на 11 поверсі

У Немишлянському районі Харкова на тривалий термін здають квартиру, але з явним нюансом вона без ремонту. У кімнаті та на кухні є старі меблі та навіть килим на стіні. Вартість на місяць — 2500 гривень та додатково комунальні послуги.

Відповідне оголошення було опубліковано на одному з найпопулярніших українських сайтів купівлі-продажу. Автор зазначив, що квартира знаходиться у 12-поверховому будинку на 11 поверсі.

Зазначається, що у квартирі є пральна машина, кондиціонер, телевізор, плита, холодильник та пилосос.

Власник квартири зазначив, що загальна площа житла становить 35м2, а кухня з них — 6м2. Санвузол у приміщенні роздільний.

На опублікованих автором фотографіях можна побачити, у якому стані знаходиться квартира.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Полтаві жінкам здали вбиту квартиру. Ціна такої квартири на добу становила 850 грн. На кадрах, які вони зняли всередині приміщення, видно, що на кухні дірка в підлозі, яку прикривав дуже брудний килимок. На відео вони продемонстрували, що в холодильнику полиці тримаються за дерев’яні кілочки, які призначені для збирання меблів.