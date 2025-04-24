У Харкові продають стару "хрущовку": ціна вас здивує, а стан – шокує

За оселю власниця просить майже 900 000 грн

У Харкові на продаж виставлена 2-кімнатна квартира, яка потребує серйозного ремонту. Хоча оселя знаходиться в досить занедбаному стані, вона має великий потенціал для тих, хто готовий вкласти зусилля в оновлення.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Авторка зауважила, що в помешканні є лоджія та балкон.

Квартира розташована на Салтівці, на другому поверсі п'ятиповерхової "хрущовки". Загальна її площа — 47 м². У помешканні є 2 суміжні кімнати з прохідним плануванням, санвузол роздільний.

У кімнатах немає меблів, а виглядають вони порожніми та занедбаними. На підлозі — зношений паркет з візерунком "ялинка", що має численні подряпини та колірні відмінності між дошками. Стіни обклеєні старими шпалерами в коричневих і бежевих відтінках, які вже давно втратили свою привабливість і потребують оновлення.

Опалення тут — централізоване, що зручно та економічно в експлуатації. Меблів немає, але в комплекті йде базова побутова техніка — плита та духова шафа. Також є мультимедійні можливості для підключення кабельного й цифрового телебачення. У будинку встановлені всі необхідні комунікації: газ, центральний водопровід, електрика, централізована каналізація та вивіз відходів.

За оселю власниця просить 895 800 грн. Розташування — на другому поверсі будинку в історичному районі Харкова — поруч із транспортними зупинками, ринком, супермаркетом, лікарнею та парком.

Ця квартира — не для тих, хто хоче переїхати безпосередньо без вкладень. Однак для людей, готових працювати над ремонтом, вона стане чудовою можливістю для створення комфортного житла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі здають квартиру в "царському будинку" (це будинки, зведені до революції 1917 року). Майбутнім орендарям пропонують 2 просторі кімнати, але є й певні особливості.