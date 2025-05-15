"Вони платять за комуналку?": у Харкові помітили елітну годівничку для птахів (відео)

Особливої розкоші такому маєтку для пернатих надають вікна

У Харкові помітили незвичайну хатинку для птахів. Містяни навіть прозвали її "елітною", адже вона має кілька кімнат, а над дизайном такого житла явно дуже старалися.

Відповідне відео було опубліковано в одному з харківських пабліків у Telegram. Автор ролика зазначив, що казкова годівничка для птахів розташована в парку Саржин Яр.

Пташиний будиночок складається з двох частин та виконаний з дерев’яних трубочок. Особливої розкоші такому маєтку для пернатих надають вікна, адже рами в них зроблені з дитячих іграшок. Це робить будинок ще барвистішим і незвичайнішим.

Блакитний дах також привертає увагу, як і круглі вікна прямо під ним. А між двома частинами будинку встановлена годівничка, над якою автор будиночка також попрацював, зробивши її у формі квітки.

До кімнат ведуть дерев’яні сходи, щоб птахам було зручно туди забиратися.

У мережі оцінили, що людина, яка створила цей шедевр, справді постаралася. Дехто навіть пожартував — "чи не платять птахи комуналку за таке розкішне житло?".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зухвалі качки наводять шурхіт в одному з українських міст.