У Харкові збільшилася кількість загиблих, постраждало багато дітей: наслідки російського обстрілу (фото)

Під завалами можуть ще перебувати люди

Вибухи в Харкові лунали в ніч на 18 серпня. Ворог атакував Індустріальний район міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Сергій Синєгубов. Він розповів про наслідки атаки.

Ворожа ракета влучила в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків та пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, обстріл стався 17 серпня близько 22:50. Тип ракети, якою війська рф атакували місто, встановлюється.

У житловий будинок в Індустріальному районі Харкова було п'ять влучань. Про це розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Є руйнування перекриттів та обвали. Гладких каже, що на цей час відомо про 17 постраждалих, 3 людини загинули, серед них — дитина, якій один рік, її дістали з-під завалів. Посадовець зазначає, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Міський голова міста Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих 6 дітей. Станом на 6:36 рятувальники дістали ще одну живу людину.

Порятунок триває і під завалами можуть ще перебувати люди.

Варто зазначити, що російські окупанти ввечері 17 серпня вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову та Павлограду. Внаслідок атаки є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури.