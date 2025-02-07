Світло за ціною золота? Як платити менше за електроенергію вже зараз

Ваша електроенергія може коштувати дешевше – як це зробити?

Українці, після значного підвищення тарифів на електроенергію, почали активно шукати способи економії. Одним із найефективніших рішень є встановлення двозонного або тризонного лічильника.

Ці пристрої дозволяють платити менше за енергію, спожиту у певні години доби, завдяки диференційованим тарифам. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

Як працюють двозонні та тризонні лічильники?

Двозонний лічильник:

Денний період (07:00 – 23:00): стандартний тариф – 4,32 грн/кВт·год .

стандартний тариф – . Нічний період (23:00 – 07:00): знижений тариф – 2,16 грн/кВт·год (50% від стандартного).

Тризонний лічильник:

Піковий період (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00): підвищений тариф – 6,48 грн/кВт·год (коефіцієнт 1,5).

підвищений тариф – (коефіцієнт 1,5). Напівпіковий період (07:00 – 08:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00): стандартний тариф – 4,32 грн/кВт·год (коефіцієнт 1).

стандартний тариф – (коефіцієнт 1). Нічний період (23:00 – 07:00): знижений тариф – 1,728 грн/кВт·год (коефіцієнт 0,4).

Як встановити двозонний лічильник?

Подайте заявку на зміну тарифу вашому постачальнику електроенергії, надавши паспорт, ІПН і договір із постачальником. Оплатіть послугу та отримайте список сертифікованих лічильників. Придбайте пристрій у постачальника або самостійно (власноруч куплений лічильник потребує програмування в оператора розподілу). Узгодьте дату встановлення, викличте майстра для заміни лічильника та опломбування. Отримайте акт про заміну після завершення робіт.

Що вигідніше: двозонний чи тризонний лічильник?

Розрахуємо економію для середнього домогосподарства, яке споживає 300 кВт·год електроенергії на місяць.

Варіант 1: стандартний лічильник (без зонування):

300 кВт·год × 4,32 грн = 1296 грн/місяць.

Варіант 2: двозонний лічильник:

Припустимо, що 40% електроенергії (120 кВт·год) використовується вночі.

Денний період (07:00 – 23:00): 180 кВт·год × 4,32 грн = 777,6 грн .

. Нічний період (23:00 – 07:00): 120 кВт·год × 2,16 грн = 259,2 грн .

. Загальна вартість: 777,6 грн + 259,2 грн = 1036,8 грн .

777,6 грн + 259,2 грн = . Економія: 1296 грн – 1036,8 грн = 259,2 грн/місяць.

Варіант 3: тризонний лічильник:

Припустимо, що споживання розподіляється наступним чином:

30% (90 кВт·год) у нічний період (23:00 – 07:00),

50% (150 кВт·год) у напівпіковий період,

20% (60 кВт·год) у піковий період.

Нічний період: 90 кВт·год × 1,728 грн = 155,52 грн .

. Напівпіковий період: 150 кВт·год × 4,32 грн = 648 грн .

. Піковий період: 60 кВт·год × 6,48 грн = 388,8 грн .

. Загальна вартість: 155,52 грн + 648 грн + 388,8 грн = 1192,32 грн .

155,52 грн + 648 грн + 388,8 грн = . Економія: 1296 грн – 1192,32 грн = 103,68 грн/місяць.

Що ж обрати?

Для домогосподарств із високим нічним споживанням вигіднішим буде двозонний лічильник, адже він дає можливість заощаджувати більше.

Як зменшити витрати ще більше?

Для максимальної економії вмикайте на ніч потужні електроприлади: бойлери, пральні машини та посудомийні машини, мультиварки, зарядні пристрої. Налаштуйте їх на роботу в період з 23:00 до 07:00.

Перехід на зоновані лічильники допоможе суттєво зменшити витрати на електроенергію. За умов грамотного планування використання електроприладів можна економити до 259 грн щомісяця.

Раніше "Телеграф" писав, як монополісти маніпулюють з цінами на електрику для українців.