Якщо працювали все життя: яка буде пенсія при мінімальній зарплаті і великому стажі

Чим вища була заробітна плата, тим більший розмір пенсії

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від двох ключових факторів: розміру заробітної плати та тривалості страхового стажу. Можна працювати все життя і не отримати гідної пенсії.

За допомогою пенсійного калькулятора "Телеграф" спробував порахувати, яка пенсія буде, якщо людина працювала з досягнення повноліття (18 років). Чоловік, який вирішив оформити пенсію у 60 років, має 42 роки страхового стажу. Якщо протягом трудової діяльності він отримував мінімальну заробітну плату у 8 тисяч гривень, то у березні поточного року його пенсія складе менш як 4 тисячі гривень.

Розрахунок пенсії для чоловіка в 60 років

Розрахунок проводився на загальних умовах для виходу на пенсію в 2025 році, без урахування пільгових категорій населення. Ветерани війни, діти війни, почесні донори та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають право на додаткові виплати та надбавки.

Остаточний розмір пенсії в Україні залежить від багатьох факторів. Тому, щоб дізнатися точний розмір своєї майбутньої пенсії, варто звернутися до Пенсійного фонду України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонери з виплатою менш як 4 тисячі і відповідним стажем отримають прибавку. Вона залежить від віку пенсіонера.